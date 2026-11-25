NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hooker Furniture von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Hooker Furniture-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,711 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,91 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 24.11.2026 auf 14,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,09 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hooker Furniture eine Marktkapitalisierung von 151,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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