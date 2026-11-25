Frühe Investition

Bei einem frühen Hooker Furniture-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hooker Furniture -Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,711 Hooker Furniture-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,91 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 24.11.2026 auf 14,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,09 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hooker Furniture

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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