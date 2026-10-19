NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der IDEXX Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 425,68 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 0,235 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 560,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,64 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 31,64 Prozent.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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