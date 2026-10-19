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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IDEXX Laboratories
498.70 EUR 12.40 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der IDEXX Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 425,68 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 0,235 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 560,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,64 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 31,64 Prozent.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.05.18 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.02.17 IDEXX Laboratories Sell Feltl & Co.
20.07.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
19.04.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
21.03.16 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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