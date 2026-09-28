NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables IDEXX Laboratories-Investment?

28.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen IDEXX Laboratories-Investment gewesen.

IDEXX Laboratories-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 626,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 IDEXX Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 519,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 82,84 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,16 Prozent.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net