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IDEXX Laboratories-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen IDEXX Laboratories-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IDEXX Laboratories
500.80 EUR -1.20 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die IDEXX Laboratories-Aktie bei 651,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,534 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 859,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 560,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,05 Prozent vermindert.

Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.05.18 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.02.17 IDEXX Laboratories Sell Feltl & Co.
20.07.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
19.04.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
21.03.16 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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