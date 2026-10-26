NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen IDEXX Laboratories-Investment verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die IDEXX Laboratories-Aktie bei 651,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,534 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 859,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 560,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,05 Prozent vermindert.
Alle IDEXX Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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