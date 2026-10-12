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IDEXX Laboratories-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IDEXX Laboratories
461.50 EUR 6.10 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2025 wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 616,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,230 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (518,00 USD), wäre das Investment nun 8.407,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,93 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 40,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
07.05.18 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.02.17 IDEXX Laboratories Sell Feltl & Co.
20.07.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
19.04.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
21.03.16 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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