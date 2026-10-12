NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

IDEXX Laboratories-Investmentbeispiel

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.10.2025 wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des IDEXX Laboratories-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 616,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,230 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (518,00 USD), wäre das Investment nun 8.407,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,93 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 40,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net