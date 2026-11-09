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Profitables IDEXX Laboratories-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren IDEXX Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IDEXX Laboratories
607.00 EUR 14.00 EUR 2.36 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die IDEXX Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 708,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,141 IDEXX Laboratories-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,43 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 06.11.2026 auf 676,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,57 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von IDEXX Laboratories betrug jüngst 53,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.05.18 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.02.17 IDEXX Laboratories Sell Feltl & Co.
20.07.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
19.04.16 IDEXX Laboratories Buy Canaccord Adams
21.03.16 IDEXX Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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