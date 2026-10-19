NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 53,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 187,793 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 15.000,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50,01 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 3,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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