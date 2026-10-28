NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukratives Independent Bank-Investment?

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,92 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,854 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 37,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.962,47 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.962,47 USD, was einer positiven Performance von 96,25 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 825,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net