NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,92 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,854 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 37,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.962,47 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.962,47 USD, was einer positiven Performance von 96,25 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 825,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Independent Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Independent Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen