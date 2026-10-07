DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,36 -1,6%Nas 27.489 -0,4%Bitcoin 74.233 -2,4%Euro 1,1196 -0,6%Öl 99,8 -0,8%Gold 4.110 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp Michigan
35.67 USD -0.12 USD -0.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 07.10.2021 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 21,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,475 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.627,56 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 06.10.2026 auf 35,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,76 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 794,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Independent Bank Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Independent Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Independent Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.07.17 Independent Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
23.09.16 Independent Bank Market Perform Hovde Group
05.12.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Neutral Robert W. Baird
30.10.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets
25.04.06 Update Independent Bank Corp. (Michigan): Sector P RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.