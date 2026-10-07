NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 07.10.2021 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 21,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,475 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.627,56 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 06.10.2026 auf 35,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,76 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 794,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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