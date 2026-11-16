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Independent Bank-Performance

NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
75.50 EUR -0.50 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,561 Independent Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 131,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,88 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Independent Bank Buy Compass Point
22.04.16 Independent Bank Neutral Compass Point
22.01.16 Independent Bank Buy Compass Point
16.10.15 Independent Bank Neutral Compass Point
24.06.15 Independent Bank Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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