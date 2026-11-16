NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Independent Bank-Performance

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,561 Independent Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 131,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,88 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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