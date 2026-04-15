NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Independent Bank-Anleger freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Independent Bank-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,04 USD. Damit wurde die Independent Bank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent vergrößert. Alles in allem zahlt Independent Bank 21,60 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 7,73 Prozent gestiegen.
Independent Bank-Dividenden-Rendite
Der Independent Bank-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 33,51 USD aus dem NASDAQ-Handel. Der Independent Bank-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,20 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,76 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Independent Bank via NASDAQ 48,80 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 122,96 Prozent besser entwickelt als der Independent Bank-Kurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Independent Bank
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,10 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,29 Prozent steigen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Independent Bank
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Independent Bank beläuft sich aktuell auf 706,951 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Independent Bank beträgt aktuell 9,95. 2025 setzte Independent Bank 315,390 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 3,27 USD.
Redaktion finanzen.net
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