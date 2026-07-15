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Lukrativer InterDigital-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
225.30 EUR 1.30 EUR 0.58 %
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Heute vor 10 Jahren wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 56,81 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,025 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 258,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.446,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 354,46 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 6,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.08.19 InterDigital Buy B. Riley FBR
23.02.18 InterDigital Buy Dougherty & Company LLC
23.02.18 InterDigital Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.17 InterDigital Hold The Benchmark Company
24.02.17 InterDigital Equal Weight Barclays Capital