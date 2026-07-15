NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren

Lukrativer InterDigital-Einstieg?

21.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde die InterDigital -Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 56,81 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,025 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 258,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.446,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 354,46 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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