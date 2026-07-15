NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 56,81 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,025 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 258,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.446,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 354,46 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 6,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|02.08.19
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|23.02.18
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|24.02.17
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