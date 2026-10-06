NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren abgeworfen

InterDigital-Investment

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in InterDigital eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,64 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die InterDigital-Aktie investierten, hätten nun 14,784 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 338,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.999,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 399,99 Prozent zugenommen.

Insgesamt war InterDigital zuletzt 8,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net