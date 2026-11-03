NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuitive Surgical-Aktien verdienen können.
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Am 03.11.2021 wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers betrug an diesem Tag 361,49 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 0,277 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 120,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 436,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,85 Prozent zugenommen.
Intuitive Surgical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 149,71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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