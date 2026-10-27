NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Intuitive Surgical-Anlage?

27.10.26 16:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuitive Surgical-Papier statt. Zum Handelsende stand die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag bei 258,98 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Intuitive Surgical-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,613 Intuitive Surgical-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (451,63 USD), wäre die Investition nun 17.438,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,39 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 156,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net