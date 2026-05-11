NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukrative Intuitive Surgical-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Intuitive Surgical-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 305,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,758 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 420,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.760,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,60 Prozent zugenommen.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 159,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net