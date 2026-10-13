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NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuitive Surgical Inc
374.10 EUR -7.95 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,27 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Intuitive Surgical-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,261 Intuitive Surgical-Anteilen. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Papiere wären am 12.10.2026 539,47 USD wert, da der Schlussstand 427,64 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 439,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 149,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
22.04.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
02.04.19 Intuitive Surgical Buy Deutsche Bank AG
19.10.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
18.04.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams

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