NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 546,71 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,291 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 437,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.006,99 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 8.006,99 USD, was einer negativen Performance von 19,93 Prozent entspricht.
Alle Intuitive Surgical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 153,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intuitive Surgical
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intuitive Surgical
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen