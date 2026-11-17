Hochrechnung

Anleger, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Intuitive Surgical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 546,71 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,291 Intuitive Surgical-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 437,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.006,99 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 8.006,99 USD, was einer negativen Performance von 19,93 Prozent entspricht.

Alle Intuitive Surgical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 153,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net