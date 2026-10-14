NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,49 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 289,939 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.287,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,88 Prozent gesteigert.
Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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