NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Investition?

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,49 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 289,939 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.287,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,88 Prozent gesteigert.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net