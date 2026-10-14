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Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ionis Pharmaceuticals Inc
37.57 EUR -0.43 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,49 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 289,939 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.287,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,88 Prozent gesteigert.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.08.18 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
09.08.17 Ionis Pharmaceuticals Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.17 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets
28.12.16 Ionis Pharmaceuticals Outperform BMO Capital Markets

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