NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 73,57 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,592 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (43,96 USD), wäre die Investition nun 597,53 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,25 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 7,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net