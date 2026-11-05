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Aktie mit Dividende

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: Über diese Dividende können sich KLA-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Aktie: Über diese Dividende können sich KLA-Anleger freuen

Investoren aufpasst: So hoch fällt die KLA-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KLA
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Charts | News | Analysen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier KLA am 04.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,80 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 17,65 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von KLA beträgt 1,06 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 16,94 Prozent.

KLA-Ausschüttungsrendite

Der KLA-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 149,79 USD. Der KLA-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 0,75 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von KLA via NASDAQ 22,07 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 22,29 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

KLA- Dividendenerwartung

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,93 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,62 Prozent anziehen.

Kerndaten der KLA-Aktie

KLA ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 203,287 Mrd. USD. KLA verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 82,42. Im Jahr 2026 erwirtschaftete KLA einen Umsatz von 13,573 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,66 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: KLA-Tencor

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Datum Rating Analyst
06.08.19 KLA-Tencor Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 KLA-Tencor Outperform Cowen and Company, LLC
17.04.19 KLA-Tencor Hold Needham & Company, LLC
07.03.19 KLA-Tencor Outperform Cowen and Company, LLC
30.01.19 KLA-Tencor Outperform Cowen and Company, LLC

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