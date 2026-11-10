DAX 26.462 +0,7%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.183 -0,3%Bitcoin 66.636 -0,6%Euro 1,1179 -0,4%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.048 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lakeland Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
61.82 USD -0.38 USD -0.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag 51,18 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,539 Lakeland Financial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.215,32 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 09.11.2026 auf 62,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,53 Prozent.

Lakeland Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Lakeland Financial Aktie News

Werbung

Lakeland Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lakeland Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.12.14 Lakeland Financial Neutral D.A. Davidson & Co.
16.10.06 Update Lakeland Financial Corp.: Market Perform Keefe Bruyette

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.