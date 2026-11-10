NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

10.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Lakeland Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag 51,18 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,539 Lakeland Financial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.215,32 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 09.11.2026 auf 62,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,53 Prozent.

Lakeland Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net