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Lukrativer Lakeland Financial-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Lakeland Financial-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lakeland Financial Corp.
56.98 USD -0.26 USD -0.45 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2023 wurden Lakeland Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lakeland Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,054 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 57,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent angewachsen.

Lakeland Financial wurde am Markt mit 1,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.12.14 Lakeland Financial Neutral D.A. Davidson & Co.
16.10.06 Update Lakeland Financial Corp.: Market Perform Keefe Bruyette

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