Profitable Lakeland Financial-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial -Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lakeland Financial-Anteile an diesem Tag 73,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,426 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.473,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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