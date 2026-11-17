NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lakeland Financial von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lakeland Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lakeland Financial-Anteile an diesem Tag 73,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,426 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.473,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent verringert.
Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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