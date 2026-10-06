NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet

Lohnendes Lancaster Colony-Investment?

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lancaster Colony-Aktie an diesem Tag bei 174,96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 5,716 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 99,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 568,64 USD wert. Das entspricht einem Minus von 43,14 Prozent.

Insgesamt war Lancaster Colony zuletzt 2,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net