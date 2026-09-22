NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor einem Jahr bedeutet

Lancaster Colony-Investmentbeispiel

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.09.2025 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175,79 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 56,886 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.830,82 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 21.09.2026 auf 102,50 USD belief. Mit einer Performance von -41,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net