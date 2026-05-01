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NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: Über diese Dividende können sich Landstar System-Anleger freuen

06.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: Über diese Dividende können sich Landstar System-Anleger freuen | finanzen.net

Landstar System-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Landstar System-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Landstar System Inc.
152,00 EUR 2,00 EUR 1,33%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System am 05.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,56 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 13,04 Prozent. Somit vergütet Landstar System die Aktionäre insgesamt mit 124,76 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 3,55 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Landstar System-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 180,32 USD. Die Landstar System-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,07 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,79 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Landstar System via NASDAQ 36,91 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 37,72 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Landstar System

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,51 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Landstar System

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Landstar System beträgt aktuell 6,012 Mrd. USD. Landstar System weist aktuell ein KGV von 44,08 auf. 2025 setzte Landstar System 4,744 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

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