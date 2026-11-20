Rentable Lifecore Biomedical-Investition?

Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,569 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,43 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 19.11.2026 auf 6,37 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 242,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net