Lukrativer Lifecore Biomedical-Einstieg?

Wer vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Lifecore Biomedical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137,363 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifecore Biomedical-Papiers auf 6,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 875,00 USD wert. Damit wäre die Investition 12,50 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 240,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net