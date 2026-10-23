NASDAQ Composite Index-Papier Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren Lifecore Biomedical-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Lifecore Biomedical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,81 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.468,429 Lifecore Biomedical-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (6,37 USD), wäre die Investition nun 9.353,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,46 Prozent verringert.
Lifecore Biomedical war somit zuletzt am Markt 241,29 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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