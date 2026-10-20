NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Lifetime Brands-Papier statt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Anteile betrug an diesem Tag 5,10 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 1.960,784 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 19.10.2026 15.745,10 USD wert, da der Schlussstand 8,03 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,45 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Lifetime Brands zuletzt 187,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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