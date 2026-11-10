NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Anlage

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.11.2025 wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,22 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Lifetime Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.105,590 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 7,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.229,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 132,30 Prozent erhöht.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 174,25 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net