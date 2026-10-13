NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lifetime Brands-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,46 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 289,017 Lifetime Brands-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.757,23 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Papiers am 12.10.2026 auf 9,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 175,72 Prozent zugenommen.
Alle Lifetime Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 219,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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