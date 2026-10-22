NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnende Ligand Pharmaceuticals-Investition?

22.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 69,74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 14,340 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 314,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.513,86 USD wert. Damit wäre die Investition um 351,39 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Ligand Pharmaceuticals einen Börsenwert von 6,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net