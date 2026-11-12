NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120,37 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,307 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.632,06 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 11.11.2026 auf 316,83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163,21 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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