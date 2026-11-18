Lukrative LKQ-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden LKQ-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen LKQ-Anteile an diesem Tag bei 32,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 310,078 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.826,36 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 17.11.2026 auf 18,79 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 5.826,36 USD, was einer negativen Performance von 41,74 Prozent entspricht.

Der LKQ-Wert an der Börse wurde auf 4,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net