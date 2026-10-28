NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr eingebracht

Frühe Anlage

28.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die LKQ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 322,997 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 5.523,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,77 Prozent.

LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net