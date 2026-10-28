DAX 25.685 +0,4%ESt50 6.166 +0,0%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.464 -0,1%Bitcoin 72.131 -0,8%Euro 1,1143 +0,1%Öl 116,2 +2,0%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LKQ Corp.
15.35 EUR -0.03 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Die LKQ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 322,997 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 5.523,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,77 Prozent.

LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle LKQ Aktie News

Werbung

LKQ Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LKQ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.02.18 LKQ Buy B. Riley FBR, Inc.
28.04.17 LKQ Outperform FBR & Co.
29.11.16 LKQ Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.06.12 LKQ neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
24.02.12 LKQ sector perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.