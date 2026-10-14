NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen LKQ-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LKQ-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,832 LKQ-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,63 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 13.10.2026 auf 22,18 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 40,63 USD entspricht einer negativen Performance von 59,37 Prozent.
Zuletzt ergab sich für LKQ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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