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Logitech-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Logitech S.A.
97.46 EUR 3.62 EUR 3.86 %
Charts | News | Analysen

Das Logitech-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Logitech-Anteile bei 87,98 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,366 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,98 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.011,37 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,14 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Logitech zuletzt 12,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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Datum Rating Analyst
23.01.19 Logitech Hold Maxim Group
05.11.18 Logitech Sell Maxim Group
19.08.15 Logitech International Buy Rosenblatt
28.05.13 Logitech International halten Credit Suisse Group
27.05.13 Logitech International halten UBS AG

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