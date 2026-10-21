NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Das Logitech-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Logitech-Anteile bei 87,98 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,366 Logitech-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,98 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.011,37 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,14 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Logitech zuletzt 12,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Logitech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Logitech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Araya Diaz/Getty Images for Logitech