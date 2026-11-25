Dividendenauszahlung

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die LSI Industries-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries am 24.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,20 USD zu zahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von LSI Industries beträgt 6,46 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,21 Prozent.

LSI Industries-Aktien-Dividendenrendite

Die LSI Industries-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 14,06 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die LSI Industries-Dividendenrendite für 2026 beträgt 0,75 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 1,18 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von LSI Industries via NASDAQ 87,97 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 196,79 Prozent besser entwickelt als der LSI Industries-Kurs.

Dividendenerwartung von LSI Industries

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel LSI Industries

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens LSI Industries beläuft sich aktuell auf 531,186 Mio. USD. LSI Industries besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,68. Im Jahr 2026 erzielte LSI Industries einen Umsatz von 689,400 Mio.USD sowie ein EPS von 0,67 USD.

Redaktion Finanzen.net