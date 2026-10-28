NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LSI Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,70 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 680,272 LSI Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 20,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.122,45 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 41,22 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 775,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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