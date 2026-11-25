LSI Industries-Anlage

Wer vor Jahren in LSI Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2023 wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der LSI Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die LSI Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,541 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 14,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,03 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von LSI Industries belief sich zuletzt auf 531,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net