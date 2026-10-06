DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.617 -1,9%Euro 1,1236 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.146 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
MarketAxess-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in MarketAxess eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
144.50 EUR -0.30 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,34 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hat, hat nun 6,237 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.023,08 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 05.10.2026 auf 164,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,31 Prozent.

Am Markt war MarketAxess jüngst 5,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle MarketAxess Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Werbung - MarketAxess-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verloren
Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.