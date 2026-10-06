NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient

MarketAxess-Investmentbeispiel

06.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in MarketAxess eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden MarketAxess -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,34 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hat, hat nun 6,237 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.023,08 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 05.10.2026 auf 164,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,31 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MarketAxess

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MarketAxess

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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