NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in MarketAxess eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,34 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hat, hat nun 6,237 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.023,08 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 05.10.2026 auf 164,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,31 Prozent.
Am Markt war MarketAxess jüngst 5,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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