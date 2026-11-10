NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Hochrechnung

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die MarketAxess-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,591 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 97,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,08 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net