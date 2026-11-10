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NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
145.70 EUR -0.75 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen

Die MarketAxess-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,591 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 97,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,08 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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MarketAxess Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MarketAxess nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
07.09.18 MarketAxess Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 MarketAxess Neutral Compass Point
08.08.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Neutral Credit Suisse First Boston
01.04.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Bear Stearns
10.02.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Credit Suisse First Boston

Information

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