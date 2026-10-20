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NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
144.70 EUR -0.35 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 235,38 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,425 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 69,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 164,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,10 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.09.18 MarketAxess Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 MarketAxess Neutral Compass Point
08.08.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Neutral Credit Suisse First Boston
01.04.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Bear Stearns
10.02.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Credit Suisse First Boston

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