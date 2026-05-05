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Stockdividende

NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: Die Marten Transport-Dividende im Fokus

06.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: Die Marten Transport-Dividende im Fokus | finanzen.net

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie Marten Transport aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marten Transport Ltd.
14,95 USD 0,27 USD 1,84%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport am 05.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,24 USD. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 19,56 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,102 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Der Marten Transport-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 14,68 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Marten Transport-Papier eine Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 1,54 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Marten Transport-Kurs via NASDAQ 15,68 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 32,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Marten Transport

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,63 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Marten Transport

Marten Transport ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,191 Mrd. USD. Marten Transport weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,18 auf. Im Jahr 2025 erzielte Marten Transport einen Umsatz von 883,650 Mio.USD sowie ein EPS von 0,21 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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