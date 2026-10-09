NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marten Transport von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Marten Transport-Investment verlieren können.
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Am 09.10.2021 wurde die Marten Transport-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marten Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,562 Marten Transport-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 12,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,92 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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