NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 5 Jahren wurden Marten Transport-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,28 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,870 Marten Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 11,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 693,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,67 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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