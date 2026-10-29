NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 23,105 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 1.393,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,39 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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