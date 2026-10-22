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Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercantile Bank Corp.
52.00 EUR -0.50 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercantile Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mercantile Bank-Anteile 27,51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,635 Mercantile Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 113,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercantile Bank einen Börsenwert von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Mercantile Bank Analysen

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Datum Rating Analyst
06.07.17 Mercantile Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
21.11.16 Mercantile Bank Market Perform Hovde Group

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